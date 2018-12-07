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Girne Düşünce Derneği: Sorumlular hesap vermeli

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Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel, şiddetli yağışın yetersiz alt yapı sebebiyle sel felaketine sebep olduğunu belirterek, tedbir alınmadığı için 4 gencin can kaybının sorumlularına hesap sorulması gerektiğini belirtti.
Girne Düşünce Derneği: Sorumlular hesap vermeli

Tüzel, “Sorumlusu kim? Hesabını kim verecek? Kapatılan bir yola gençlerin araba ile girebilmesi ve bu dört gencin ölümüne sebep olması nasıl mümkün olabiliyor? Bu soruların cevaplarını Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerde görev almak için seçilmiş geçmiş ve görevde bulunan tüm başkanlar verebilmeli, olayın sorumluluğunu üstlenmeli, konuyu araştırıp hesap vermelidirler” dedi.

Ziya Tüzel yaşanan felaketle ilgili açıklamasında, zaten yetersiz olan altyapı konusunda artan nüfusa cevap verebilecek önlem alınmadığına işaret ederek,  tüm bu sorunlara siyasi çözüm bulamamış yönetsel yetersizlikler bulunduğunu savundu.

Tüzel, “Geri kalmış ülkelerde yaşanan doğal felaketler kadere bağlanırken, hukukun ve demokrasinin olduğu ülkelerde kader yerine sorumlu kim ve nedeni sorgulanır ve akabinde sorumlulara gerekli cezai müeyyideler uygulanır”  ifadesini kullandı.

Dört gencin yaşamını yitirdiği olayda sürücüyü suçlamanın en kolay yol olduğunu kaydeden Tüzel, daha yeni tamamlanmış bir yolun içerisinden dere gibi bir suyun nasıl akabildiğinin ise esas düşünülmesi gereken konu olduğunu belirtti.

Ziya Tüzel, yaşanan travmatik olayla ilgili sorumluların bulunması için Başbakan, Ulaştırma Bakanı ve Polis Genel Müdürü’nü göreve çağırdı.

Girne’deki yapılaşmaya da değinen Tüzel,  çarpık yapılaşma sonucunda bina yığını bir şehir haline gelen Girne için harekete geçmek için iddia edildiği gibi geç olmadığını kaydetti. Tüzel, “Yapılabilecek çok şey vardır ve acil olarak nereden başlamalıyız ne önlemler almalıyız bu konuları ivedilikle ortaya koymalıyız” ifadesini kullandı.

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