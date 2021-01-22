Girne Düşünce Derneği Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu toplanarak görev bölümü yaptı.

2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu toplanarak görev bölümü yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına ise Sadiye Ada seçildi.

Yeni yönetim Kurulu ve görev dağılımı ise şu şekilde oldu.

Başkan: Ziya Tüzel

As Başkan: Sadiye Ada

Mali Sekreter: Ahmet Karahan

İdari Sekreter: Hüseyin Tüccar

Eğitim ve Kurslar Sekreteri: Serda Tüzel

Sosyal Etkinlikler Sekreteri: Derviş Aygın

Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet Gürol Ersun

Gençlik Faliyetleri ve Örgütlenme Sekreteri: Tufan Vudalı