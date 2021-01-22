Girne Düşünce Derneği Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

2. Olağan Genel Kurulu yapılan Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu toplanarak görev bölümü yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Ziya Tüzel, asbaşkanlığına ise Sadiye Ada seçildi.
Yeni yönetim Kurulu ve görev dağılımı ise şu şekilde oldu.
Başkan: Ziya Tüzel
As Başkan: Sadiye Ada
Mali Sekreter: Ahmet Karahan
İdari Sekreter: Hüseyin Tüccar
Eğitim ve Kurslar Sekreteri: Serda Tüzel
Sosyal Etkinlikler Sekreteri: Derviş Aygın
Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet Gürol Ersun
Gençlik Faliyetleri ve Örgütlenme Sekreteri: Tufan Vudalı
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