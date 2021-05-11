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Girne Düşünce Derneği'nden Eğitim Kayıplarının Giderilmesi İçin Öneriler

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Girne Düşünce Derneği eğitim kayıplarının giderilmesi için önerilerde bulundu.
Girne Düşünce Derneği'nden Eğitim Kayıplarının Giderilmesi İçin Öneriler

Girne Düşünce Derneği eğitim kayıplarının giderilmesi için önerilerde bulundu.


Konuyla ilgili, Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karahan tarafından yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasının eğitimde “telafisi olmayan” kayıplara neden olduğu dile getirildi.


Açıklamada, 1963 ve 1974’te yaşanan benzeri öğrenme kayıplarının intikal sınıflarıyla giderildiği, bu şekilde aynı seviyede kayıp yaşayanların bir sınıfta toplandığı anımsatıldı ve benzeri bir uygulamanın bugün de yapılabileceği kaydedildi.  


Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının öğrenme kayıplarını araştırıp bir program hazırlaması gerektiği dile getirilerek, şu öneriler yapıldı:


“Ders kayıplarını gidermek için çift tedrisat (1963 ve 1974 de olduğu gibi) sabah 8, öğleden sonra 14.00’te başlamak üzere yapılabilir. Cumartesi dersler yapılabilir. Uzun olan yaz tatili kısaltılabilir. 


Dünyanın yüzde 58’i bu dönemde radyo kanallarını kullandı. Biz de radyo kanallarını kullanabiliriz. 


Dünyanın yüzde 8’i dezavantajlı çocukların evlerine gidip teksir ve test kitaplarını öğrencilere ulaştırdı. Biz de aynı uygulamayı yapabiliriz. 


Ebeveyn eğitimleri yapılabilir. Her okulun değil, her hanenin donanım altyapı gibi durum saptaması yapılıp bu yönde çalışmalar yapılabilir. 


Yabancı uyruklu öğrenciler için başlangıç olarak İngilizce, Rusça dillerinde rehberlik hizmetleri açılabilir. İlçesel bazda okul tabanlı aile danışmanları oluşturulabilir. 


Danışmanlar ailelere ulaşarak durum saptaması ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapabilir. Ailelerin gelmesi beklenmeden onlara ulaşılabilir”

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