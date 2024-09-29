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Girne Düşünce Derneği’nden “Küresel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” Paneli

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Girne Düşünce Derneği’nden “Küresel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” Paneli
Girne Düşünce Derneği’nden “Küresel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” Paneli

Girne Düşünce Derneği, “Küresel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu bir panel düzenliyor. Panelde konuşmacı olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eski Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Demokrat Parti (DP) Eski Genel Sekreteri Serdar Denktaş yer alacak.

30 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 19.30’da Girne Dome Hotel'de yapılacak olan etkinliğin moderatörlüğünü Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel üstlenecek. Panelde, Kıbrıs sorunu uluslararası gelişmeler çerçevesinde ele alınacak ve konuşmacıların sunumları sonrası katılımcılar soru ve yorumlarıyla katkıda bulunabilecekler.

Kıbrıs sorununun güncel boyutlarının tartışılacağı bu önemli panele, konuya ilgi duyan tüm halk davetlidir.

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