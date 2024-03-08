Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nden 8 Mart kadınlar günü açıklaması

İşte açıklama;

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların her türlü sömürü ve ayrımcılığa karşı sürdürdükleri mücadeleyi simgeleyen özel bir gün. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın refahı için kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu vizyonla hareket eden Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, bugüne kadar gönüllülük çerçevesinde ve kendi öz kaynakları ile yaptığı çalışmalarda önemli bir ivme yakaladı. Kooperatifimiz, kadın emeğini değerlendirmek, görünür kılmak ve üretim standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projeler üretirken, aynı zamanda sosyal projeler de geliştirdi.

Kadın sanatçılarının emeğini görünür kılmak adına, Kıbrıs Resim Sanatına olan ilgiyi artırmak ve sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için kadın ressamlarının eserlerini farklı yaratıcı alanlarda kullanma hedefimizin ilk adımını gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. Bu nedenle eserlerinin kullanılmasına izin veren gönüllü sanatçılar Nilgün Güney, Özden Selenge ve Zülal Karlıova'ya destekleri için teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımızın eserleri ile değer kazanan hediyelikler, toplumun çeşitli kesimlerinden ilgi görmekte ve bu durum bizi olumlu yönde motive etmektedir.

8 Mart vesilesiyle tüm emekçi kadınları selamlıyor, kadın dayanışmasının her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini bilerek bölge kadınlarını kooperatif çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.



Emel Kişi

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı