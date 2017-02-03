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"Girne esnafı, turizmden beklediği payı alamıyor"

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"Girne esnafı, turizmden beklediği payı alamıyor"
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Esnaf Buluşması toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dinledi.

Dome Hotel’in konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Oda Koordinatörü Hürrem Tulga, Girne esnafı ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, ilçe olarak bu konuda bir çalışma başlattıklarını ve hedeflerinin toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını konuşmak ve en doğru sonuca ulaşmak olduğunu belirtti. Kişi, ilerleyen dönemlerde sorunları ve verileri bir araya toplayıp çeşitli politikalar geliştireceklerini ifade etti.

 

ERHÜRMAN: “GİRNE ESNAFI TURİZMDEN BEKLEDİĞİ PAYI ALAMIYOR”

Erhürman, Girne’nin turizm konusunda merkezi bir yer olmasına, ülkedeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 70’inin Girne’de bulunmasına rağmen Girne esnafının turizmden elde edilen gelirden beklenen payı alamadığını vurguladı. Turizm gelirlerinin esnafa, üreticiye, çiftçiye, köylüye, küçük sanayiciye yansımadığına değinen Erhürman, bu çarpıklığı gidermenin yönteminin iki ayaklı bir çalışma yürütmek olduğunu, birinci ayakta beş yıldızlı otellere gelen müşterilerin otel dışına çıkmalarını sağlayacak, ikinci ayakta ise özellikle dört veya daha az yıldızlı otellerin sayısının artırılmasını ve farklı turizm türlerinin de devreye sokulmasını sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Dünyadaki örneklere bakıldığı zaman Girne gibi kentlerde ekonominin tamamen turizm etrafında şekillendiğinin görüldüğünü ifade eden Erhürman, bunun için planlama yapılmasının ve bu planlamanın tüm sektörleri içerecek bir şekilde ele alınmasının gerekli olduğunu söyledi. Erhürman, doğru bir strateji ve planlamayla turizmden elde edilen gelirin hem artırılacağını, hem de bu gelirin daha adil bir biçimde paylaşılacağını, Girne’de çalışan ve üreten herkesin turizmle buluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

 

KANBER: “BU ÇALIŞMA TÜM İLÇELERDE YAPILMALI”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, CTP Girne İlçesi’nin organizasyonunu son derece yerinde bulduğunu ve ülkedeki tüm esnafın sorunlarının birinci ağızdan dinlenebilmesi için bu çalışmanın tüm ilçelerde yapılması gerektiğini belirtti. Ülkenin her yanındaki esnafın dinlenip sorunlara çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Kanber, esnaf ve zanaatkarların sorunlarının toplumun kendi sorunları olduğunu ifade etti. Dövizin başını alıp gittiği bugünlerde girdilerin aşırı zamlarla yükseldiğini ve Türk Lirası’nın değer kaybettiğini dile getiren Kanber, böyle bir dönemde yapılan esnaf toplantılarının sorunların çözümüne direkt etki edebileceğini kaydetti.

 

TULGA: “TURİZMLE ESNAFI BİR ARAYA GETİRMEK GEREK”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, turizmle esnafın yan yana gelemediğini ve bu iki öğeyi buluşturmak gerektiğini söyledi. Hükümetin bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını aktaran Tulga, toplumun üretime katılamadığını ve kooperatifleşmenin bir türlü sağlanamadığını vurguladı. Ekonomideki pazarın gittikçe tükendiğinin altını çizen Tulga, alım gücünün yükselmek yerine dibe vurduğunu ve ekonomideki krizin de buna eklendiğini aktardı. 2016 yılının Kasım ayına kadar piyasaya korkunç paralar aktarılmasına rağmen dövizdeki yükselişin bunu sıfırladığını ifade etti. Lefkoşa Surlariçi, Girne Çarşısı ve Mağusa Surlariçi’nin turizm açısından birbirine benzer bölgeler olduklarını kaydeden Tulga, bu bölgelerde turistlere herhangi bir aktivite olanağı sağlanmamasının da kumarhaneli otellere yaradığını ifade etti. 

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