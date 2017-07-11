Girne güne cinayetle uyandı!

Girne’de Bahriyeliler Sokak üzerinde iki şahıs arasında çıkan tartışma kanla sonlandı...

Polis Basın Subaylıuğı’ndan edinilen bilgilere göre bugün sabah saat 05:40 sıralarında, Girne’de Bahriyeliler Sokak üzerinde, Melih Arnavut (E-31), tartıştığı Eshref Abdulkairov'u (E-31)’u tasarrufunda bulundurduğu çakı ile karın bölgesinden bir kez bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaraladı.

Abdulkairov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Melih Arnavut’un tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.