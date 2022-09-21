Girne-Güzelyurt ana yolunda kaza: 1 kişi yaralandı

Girne-Güzelyurt ana yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araç sürücülerinden birinin olay yerinden kaçtığı ve arandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Girne-Güzelyurt ana yolu 2-3 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul SP 344 plakalı jeep araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru seyreden aracı sağdan dolaşmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 53 yaşındaki Gülen Rüstemoğlu yönetimindeki FN 266 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu FN 266 plakalı araç sürücüsü Gülen Rüstemoğlu yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan SP 344 plakalı araç sürücüsü aranıyor.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.