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Girne- Güzelyurt anayolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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Girne- Güzelyurt anayolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Girne- Güzelyurt anayolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , saat 01:00 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu 12-13.km arasında (Lapta Oteller Bölgesinde) Güzelyurt istikametine doğru seyreden Karşıyaka’da sakin Osman ATAKARA (E-40), yönetimindeki DZ 758 plakalı Jeep araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun sağından çıkıp dere yatağında bulunan zeytin ağacına çarpmıştır.

Kaza sonucu araç sürücüsü Osman ATAKARA olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. ,

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