Girne-Güzelyurt yolunda yürüyen gençlere ateş eden şahıs tutuklandı

Girne Bölgesi’nde bu sabah 03:00 sıralarında yürüyen 2 kişiye ateş açan şahıs tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamada, Girne-Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen O.Ö.(E-63) tutuklandığı belirtildi.
Olayda kullanlan araç ve tabancanın emare olarak alındığı kaydedildi. BRT/PGM
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