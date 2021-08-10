Girne İçin Harup Toplama Tarihi 15 Ağustos Pazar

Girne Kaymakamlığı, Girne için harup toplama tarihinin, 15 Ağustos Pazar günü olarak belirlendiğini açıkladı.
Kaymakamlık ’tan yapılan yazılı açıklamada, Fasıl 287 Destebanlar Yasasının 44(1) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Girne İlçesinde 2021 yılı harup toplama tarihinin 15 Ağustos Pazar günü olduğu kaydedildi.
Açıklamada, aykırı hareket edilmesinin suç sayılacağından, belirtilen tarihe titizlikle uyulması gerektiği vurgulandı.
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