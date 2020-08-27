Girne ilçesi için zeytin toplamaya başlama tarihleri açıklandı.
Gine Kaymakamı Sinan Güneş yaptığı yazılı açıklamada, gemlik tipi zeytin toplamaya başlama tarihinin, 9 Eylül Çarşamba, yerli çeşitler için ise 23 Eylül Çarşamba olduğunu
duyurdu.
Girne ilçesi için zeytin toplamaya başlama tarihleri açıklandı.
Gine Kaymakamı Sinan Güneş yaptığı yazılı açıklamada, gemlik tipi zeytin toplamaya başlama tarihinin, 9 Eylül Çarşamba, yerli çeşitler için ise 23 Eylül Çarşamba olduğunu
duyurdu.
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