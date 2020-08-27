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Girne ilçesi için zeytin toplamaya başlama tarihleri açıklandı

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Girne ilçesi için zeytin toplamaya başlama tarihleri açıklandı
Girne ilçesi için zeytin toplamaya başlama tarihleri açıklandı

Girne ilçesi için zeytin toplamaya başlama tarihleri açıklandı.

Gine Kaymakamı Sinan Güneş yaptığı yazılı açıklamada, gemlik tipi zeytin toplamaya başlama tarihinin, 9 Eylül Çarşamba, yerli çeşitler için ise 23 Eylül Çarşamba olduğunu 
duyurdu. 

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