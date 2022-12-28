Girne İlçesinde Seçilen Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

25 Aralık Pazar günü yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde kazanan Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları verildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çatalköy –Esentepe Belediye Başkanı Cayhun Kırok, Lapta –Alsancak –Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve belediye meclisi üyeleri de mezbatalarını aldı.

Mazbata teslim töreninde konuşan Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Şenol, seçimi kazanan tüm belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve görevleri süresince halka en iyi hizmeti sunmalarını diledi.