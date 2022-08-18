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Girne ilçesinde yerli zeytin hasadı 23 Eylül’de başlıyor

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Girne ilçesinde yerli zeytin hasadına 23 Eylül'de başlanabileceğini açıkladı.
Girne ilçesinde yerli zeytin hasadı 23 Eylül’de başlıyor

Girne Kaymakamlığı Girne ilçesinde yerli zeytin hasadına 23 Eylül'de başlanabileceğini açıkladı.

Buna göre ilçede, zeytin toplama başlama tarihi gemlik çeşidi için 9 Eylül, yerli çeşitler için ise 23 Eylül olarak belirlendi.

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