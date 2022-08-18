Girne ilçesinde yerli zeytin hasadı 23 Eylül’de başlıyor

Girne Kaymakamlığı Girne ilçesinde yerli zeytin hasadına 23 Eylül’de başlanabileceğini açıkladı.
Buna göre ilçede, zeytin toplama başlama tarihi gemlik çeşidi için 9 Eylül, yerli çeşitler için ise 23 Eylül olarak belirlendi.
Girne Kaymakamlığı Girne ilçesinde yerli zeytin hasadına 23 Eylül’de başlanabileceğini açıkladı.
Buna göre ilçede, zeytin toplama başlama tarihi gemlik çeşidi için 9 Eylül, yerli çeşitler için ise 23 Eylül olarak belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.