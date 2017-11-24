Girne İnisiyatifi Halk Meclisi: “Mücadeleye devam”

Girne İnisiyatifi Halk Meclisi 23 Kasım 2017 tarihinde Leymosun Kültür Evi'nde geniş bir katılımla toplanmıştır. Halk Meclisimiz gündeminde bulunan konularla ilgili olarak aşağıdaki kararları üretmiştir:

1. Bu yıl okula başlayamayan çocuklarımızın sorunları yapılan eylem ve ziyaretler sonucunda geçici olarak çözülmüştür. Bununla birlikte Girne'nin yeni okullara olan ihtiyacı halen devam etmektedir. Bu çerçevede yeni okullar inşa edilene kadar her türlü girişimin yapılmaya devam edilmesi yönünde kararlılık ifade edilmiştir. Bunun yanında seçim öncesi seçime girecek olan tüm partilerin konu ile ilgili politikalarının sorgulanması ve bu konuda baskı uygulanması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

2. Girne İnisiyatifinin başından beridir takip etmekte olduğu Zeyko konusunda elde edilen tüm evrakların kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşılması kararı alınmıştır. Ayrıca bölgede devam eden hukuka aykırı uygulamalarla ilgili yasal tüm hakların kullanılması kararı üretilmiştir.

3. Lapta'da yapılması planlanan yatırımlarla ilgili sürecin takip edilmesi ve bölge halkı ile daha yakın bir ilişki kurulması önerilmiştir.

4. Kış aylarına girerken dere yataklarında gerçekleşen ihlallerin yerinde tespit edilmesi ve konunun kamuoyunun gündemine taşınması yönünde karar üretilmiştir.