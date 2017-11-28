 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.068
  • Altın 164,717
  • Dolar 3,9550
  • Euro 4,6997
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Girne İnisiyatifi, izinsiz inşaat için yeniden yargı yoluna gitti

» »
Girne İnisiyatifi, izinsiz inşaat için yeniden yargı yoluna gitti
Girne İnisiyatifi, Karaoğlanoğlu  Zeyko  Bölgesi’nde devam eden “izinsiz iskele inşaatı” ile ilgili yeniden yargı yoluna gittiğini bildirdi.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnisiyatif  adına Mustafa Berktuğ tarafından bu sabah Yüksek İdare Mahkemesinde dosyalanan dava için ara emri talebi de yapıldı.

Ara emri duruşması yarın sabah 09:00’da görüşülecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güngördü: "Köpek satın alma, sahiplen"17 Kasım 2017 Cuma 15:36
  • Eylemden sonra Girne'de okul sorunu çözüldü08 Kasım 2017 Çarşamba 11:39
  • Güngördü’nün okul ziyaretleri sürüyor06 Kasım 2017 Pazartesi 16:35
  • Lapta’da yeşil atığın geri dönüşümü için tesis yapılacak05 Kasım 2017 Pazar 14:28
  • Girne’de Hayvan Barınağı Ve Rehabilitasyon Merkezi açılıyor05 Kasım 2017 Pazar 14:27
  • “Temiz Düşün Parkları Uygulaması”na Doğanköy’den başlandı05 Kasım 2017 Pazar 13:33
  • Doğanköy Alıç Festivali’nin 6’ncısı, bugün başladı05 Kasım 2017 Pazar 11:17
  • Girne’deki su baskınlarına müdahale edildi03 Kasım 2017 Cuma 16:48
  • CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanı Sadi Erdendoğ oldu03 Kasım 2017 Cuma 14:57
  • Girne'deki yağmur maddi hasara yol açtı03 Kasım 2017 Cuma 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti