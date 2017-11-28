Girne İnisiyatifi, izinsiz inşaat için yeniden yargı yoluna gitti

Girne İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnisiyatif adına Mustafa Berktuğ tarafından bu sabah Yüksek İdare Mahkemesinde dosyalanan dava için ara emri talebi de yapıldı.
Ara emri duruşması yarın sabah 09:00’da görüşülecek.
Girne İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnisiyatif adına Mustafa Berktuğ tarafından bu sabah Yüksek İdare Mahkemesinde dosyalanan dava için ara emri talebi de yapıldı.
Ara emri duruşması yarın sabah 09:00’da görüşülecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.