Girne İnisiyatifi’nden Anafartalar İnisiyatifi’ne destek

Girne İnisiyatifi, Anafartalar İnisiyatifi’nin etrafında toplanan örgütleri selamlayarak, mücadelelerine destek belirtti.

Girne İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, bir coğrafyanın öznelerinin o coğrafyada yaşayanlar olduğuna inanç belirtilerek, kamusal bir alan olan ve tarihi özelliği de bulunan Anafartalar Lisesi’nin öznesi o okulda ders veren öğretmenler, eğitim alan öğrenciler ve Girne’de yaşayan insanlar olduğu vurgulandı.

Açıklamada yapılacak düzenleme her ne olursa olsun bunun katılımcı bir anlayışla ele alınması ve Anafartalar İnisiyatifi’nin önerilerinin de ülkeyi yönetenler tarafından dikkatle değerlendirilmesi talep edildi.

Açıklamada, bir süredir Girne’de bulunan kamusal alanlara dönük olarak sürdürülen saldırıların yeni yılda da tüm hızıyla sürdüğü iddia edilerek, “Daha önce kıyıların yağmalanması amacıyla yapılmaya çalışılan ancak mahkemeden dönen düzenlemelerle ilgili hala halkın beklediği adımları atmamakta ısrar eden yöneticiler şimdi de sözde ‘eğitimin yeniden düzenlenmesi’ amacıyla Girne’nin en eski liselerinden olan Anafartalar Lisesi ile ilgili projeler geliştirmeye çalışmaktadır” denildi.