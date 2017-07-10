Girne İnisyatifi: Güngördü kendini aklamaya çalışıyor

Girne İnisyatifi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü eleştirdi.

Girne İnisyatifi’nden Halil Paşa yaptığı yazılı açıklamada, Güngördü’nün, hiçbir şirket lehine herhangi bir ayrıcalık ve/veya imtiyaz tanıma gibi bir düşünce ve niyetinin olmadığını söyleyerek Bakanlar Kurulu’nun resmi gazetede yayımlanmamak kaydıyla aldığı kararı da basınla paylaştığını ve kendinden başka herkesi sorumlu ilan edip kendisini aklamaya çalıştığını savundu.

Paşa, Güngördü’ye bazı sorular yönelterek, Güngördü’nün Girne’de bir otele iskele izni, veren, resmi gazetede yayımlanmaması yönündeki 4 Nisan tarihli Bakalar Kurulu kararından haberdar ise, niçin bunu açıklamak için Girne İnisiyatifi’nin açıklama yapmasını beklediğini sordu.

Paşa, “Bir yandan ‘kimseye ayrıcalık tanıma niyetimiz yoktur’ derken öte yandan mevcut yasaya göre kaçak kat çıkan otel sahipleri ile protokol imzalayarak açmış olduğunuz davayı neden geri çekiyorsunuz? Bu ayrıcalık değil de nedir?” dedi.

Zeyko bölgesinde denize yapılan dolguyla ilgili olarak sorumluluğu hükümete, Girne Kaymakamlığına, Çevre Koruma, Şehir Planlama, Eski Eserler ve Müzeler Dairelerine yüklediğini iddia eden Paşa, “Haberdar olduğunuz halde biz açıklama yapana kadar hiçbir şekilde paylaşmadığınız bu kararı basınla paylaşarak sorumluluktan kurtulmuş mu oluyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Paşa, Güngördü’nün, yaşanabilir bir Girne için çevre sorunlarını dile getiren Girne İnisiyatifi’ne cevap vermesini takdirle karşıladıklarını, aynı hassasiyeti, yasaları ihlal ederek, çevreyi kirletenlere karşı da ayrım gözetmeksizin icraatlarında göstermesini istediklerini kaydetti.

Paşa, Güngördü’nün “İnisiyatife bir randevu veremeyecek kadar meşgul olmadığı günleri de görmek istediklerini” belirtti.

Paşa açıklamasında söz konusu Bakanlar Kurulu kararının fotokopisini de paylaştı.