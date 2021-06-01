Girne InnerWheel Kulübü Resim Sergisi açılacak

Girne InnerWheel Kulübü olarak Sanatçı Halil Öztunç'un KÜLTÜR TARİHİ YOLCULUĞUNDA "ÖNCÜ KADINLARIMIZ" Resim Sergisini sunmaktan onur duyarız. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek serginin açılışı 7 Haziran 2021 Saat 18.00 de yapılacaktır. AKM'nde (LTL karşısı)
7-12 Haziran 2021 tarihleri arasında mesai saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergiye tüm halkımız davetlidir. Serginin geliri kulübümüz aracılığı ile ‘Kadın Sığınma Evi’ ne bağışlanacak.
Girne InnerWheel Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
Fatma Özok
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