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Girne InnerWheel Kulübü Resim Sergisi açılacak

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Girne InnerWheel Kulübü Resim Sergisi açılacak
Girne InnerWheel Kulübü Resim Sergisi açılacak

Girne InnerWheel Kulübü olarak Sanatçı Halil Öztunç'un  KÜLTÜR TARİHİ YOLCULUĞUNDA "ÖNCÜ KADINLARIMIZ" Resim Sergisini sunmaktan onur duyarız. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek serginin açılışı 7 Haziran 2021 Saat 18.00 de yapılacaktır. AKM'nde (LTL karşısı) 

7-12 Haziran 2021 tarihleri arasında mesai saatleri arasında ziyaret edilebilir.  Sergiye tüm halkımız davetlidir. Serginin geliri kulübümüz aracılığı ile ‘Kadın Sığınma Evi’ ne bağışlanacak.

Girne InnerWheel Kulübü

2020-2021 Dönem Başkanı

Fatma Özok

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