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Girne, Kalkanlı ve Gaziveren’de Uyuşturucu Operasyonları: Üç Kişi Tutuklandı

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Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve sarma sigaralar ele geçirildi. Tutuklanan şahıslar hakkında soruşturma sürüyor.
Girne, Kalkanlı ve Gaziveren’de Uyuşturucu Operasyonları: Üç Kişi Tutuklandı

10 Aralık 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne, Kalkanlı ve Gaziveren’de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, toplam üç kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Girne’de saat 11:00 sıralarında, H.Z. (50) isimli şahsın üzerinde ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam beş gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen hassas terazi ve öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Kalkanlı’da saat 12:00 sıralarında, şüpheli görülen D.M.Y. (27) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerlerinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğu düşünülen üç adet sarma sigara ele geçirildi.

Gaziveren’de saat 22:00 sıralarında, M.Z. (19) isimli şahsın bulunduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Her üç şüpheli de tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar devam ediyor

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