Girne Karakum'da kaza, 1 kişi hayatını kaybetti

Girne Karakum bölgesinde bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kazanın araç sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Girne Karakum bölgesinde bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kazanın araç sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması sonucu meydana geldiği belirtiliyor.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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