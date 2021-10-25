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Girne Karakum'da kaza, 1 kişi hayatını kaybetti, işte detaylar

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Girne Karakum'da kaza, 1 kişi hayatını kaybetti, işte detaylar
Girne Karakum'da kaza, 1 kişi hayatını kaybetti, işte detaylar

Girne Karakum bölgesinde bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

25.10.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne-Karakum’da, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Arapköy’de sakin Besiki BAKHSOLİANİ (E-55), yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Besiki BAKHSOLİANİ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

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