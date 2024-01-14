Girne Kaşgar Court bölgesinde trafik düzenlemesi

Girne Belediyesi, bölgedeki cazibenin artırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla başlatacağı yeni uygulamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, belirlenen saatler arasında (23.00-07.00), bölgeye araç girişine izin verilmeyecek.

Yeni düzenleme kapsamında Girne Belediyesi Kent Güvenliği ekipleri, bölgede devriye gezerek özellikle ateşli piknik ve yüksek sesle müzik dinleme gibi rahatsızlık konularında denetim gerçekleştirecek. Ekipler, bu konularda gerekli görülen durumlarda ceza uygulama yetkisine sahip olacaklar.

Belirtilen saatlerde bölgede bulunan araçlar, sahil şeridinin doğu kanadındaki belirli çıkış noktalarını kullanarak bölgeden ayrılabilecekler. Sahil şeridi boyunca yerleştirilecek uyarı ve yön levhalarıyla sürücüler bilgilendirilecek, yeni düzenlemelere uygun hareket etmeleri sağlanacak.

Açıklamada vurgulanan bir diğer önemli nokta ise yeni uygulamanın, güvenli ve çevre dostu bir sahil şeridi oluşturma hedefini taşıdığıdır. Belediye, bu adımla bölgenin sakinleri ve ziyaretçileri için daha güvenli ve çevre açısından daha sürdürülebilir bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır.