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Girne Kaymakamı Güneş: “öğrenciler sorunsuz bir şekilde yerleştirildi”

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Girne Kaymakamı Güneş: “öğrenciler sorunsuz bir şekilde yerleştirildi”
Girne Kaymakamı Güneş: “öğrenciler sorunsuz bir şekilde yerleştirildi”

 Girne Kaymakamı Sinan Güneş, İngiltere’den gelen 168 öğrencinin sorunsuz bir şekilde Girne’deki Riverside Tatil Köyü’ne yerleştirildiğini bildirdi.

Girne Kaymakamı Güneş TAK’a yaptığı açıklamada, öğrencilerin sıkıntısız bir şekilde yerleştirildiğini, ailelerin ve öğrencilerin de memnun olduğunu söyledi.

Devletin tüm kademeleriyle orada olduğunu, tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden Güneş, ailelerin de orada olduklarını ancak içeriye alınmadıklarını kaydetti.

Yaşanan sıkıntının aşıldığını, öğrencilerin odalara yerleştirildiklerini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade eden Güneş, ancak Alsancak Belediye Başkanı’nın açıklamalarının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Güneş, belediye başkanının mevcut ortamı, alınan önlemleri yerinde görmeden , konuyla ilgili açıklama yapmasının doğru olmadığını  kaydetti.

 Ülkede şu andaki koşulların belli olduğunu ifade eden Güneş, bundan sonra da bu tür sıkıntıların olmaması için çalıştıklarını, bu kadar emek özveri varken bu gibi tutumların kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

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