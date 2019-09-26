  • BIST 102.532
  • Altın 274,209
  • Dolar 5,6543
  • Euro 6,1824
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Girne Kaymakamlığı 30 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında tatbikat yapılacağını duyurdu

» »
Girne Kaymakamlığı, 30 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında tatbikat yapılacağını duyurdu.
Girne Kaymakamlığı 30 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında tatbikat yapılacağını duyurdu

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Girne İlçesine bağlı Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 30 Eylül - 11 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde askeri birlikler tarafından atışlı tatbikat yapılacağından aşağıda hudutları belirtilen bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli bölge olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tatbikat süresince söz konusu bölgeye sürü otlatmak, zeytin - harup ve diğer ürünleri, hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla
girilmemesi gerektiği vurgulandı. 

Tatbikat yapılacak bölgeler şöyle: 

“Batıda Koruçam Burnu sahil boyu, doğuda; Siviİ Ev ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, Kuzeyde Anten ile Sivil Evin denize olan uzanımı arasında kalan bölge, Güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar olan bölgesi”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanal bet davasında tutuklu bulunan 6 kişi serbest bırakıldı16 Eylül 2019 Pazartesi 12:06
  • Yarın Girne’de bazı bölgelere 5 saat elektrik verilemeyecek11 Eylül 2019 Çarşamba 17:10
  • Kurtuluş Caddesi’ndeki asfaltlama çalışması tamamlandı09 Eylül 2019 Pazartesi 16:28
  • Girne'de hırsızlık08 Eylül 2019 Pazar 11:50
  • Girne Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı06 Eylül 2019 Cuma 16:14
  • Girne ilçesi için zeytin hasadına başlama tarihleri açıklandı03 Eylül 2019 Salı 13:32
  • Tatar, Akdeniz’i geçen kanocuları Girne’de karşıladı30 Ağustos 2019 Cuma 21:24
  • Bulut Akacan bugün yeniden tutuklandı!30 Ağustos 2019 Cuma 18:07
  • Sibel Can finali Kıbrıs'ta yaptı28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:37
  • Girne Belediyesi, “İş sağlığı ve güvenliği” konularında çalışanlarına eğitim verecek.26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti