Kaya Holding’in Karaoğlanoğlu’nda eski Zeyko Yağ Fabrikası’nın bulunduğu yerde inşaa ettiği otelde,izinsiz olan son katın yıkılması konusunda, Girne Kaza Mahkemesi’nin verdiği süre, bugün doldu.

15 Şubat tarihinde, Girne Kaza Mahkemesi “izinsiz katların “ Şehir Planlama Dairesi’nin öngördüğü 50 ayak sınırına getirilmesi ve son 1 katın 31 Mart tarihine kadar yıkılması ve ruhsat izinlerinin tamamlanması emrini vermişti..

Kaya Grup’un, yaklaşık bir buçuk aydır yıkım mükellefiyetini yerine getirmemesinin ardından, Girne Belediyesi tarafından açılan dava bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzurunda görüşüldü.

Mahkemede, Girne Belediyesi adına İmar Bölümü Şube Amiri Özge Sener Cantürk, Belediye avukatı Sıla Tokay, Kaya Turistik tesisler Anonim Şirketi adına yönetim kurulu başkan yardımcısı Cihangir Coşkun Kubilay, Banayan Beach Limited adına Binali Yılmaz ve avukat Hasan Özkök hazır bulundu.

Kaya Grubu avukatı Hasan Özkök , inşaası devam eden otelin son katının yıkılması konusunda Girne Kaza Mahkemesinin kararı bulunduğunu anımsattı,projede değişiklik yapılması için yetkili oda ve kurumlarla görüşmelerin devam ettiğini ve yaklaşık bir aylık ek bir süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ayrıca Girne-Çatalköy Bölgesi için hazırlanan imar planının haziran ayında tamamlanarak açıklanacağını da ifade eden Özkök, imar planına özellikle katlar konusunda yapılacak muhtemel değişikliklerle , otelde yapılan çalışmaların yasallaşabileceğini söyledi.

Özkök, bu ihtimal doğrultusunda, otelin izinsiz olan son 1 katının şu an için yıkılmasının hakkaniyetli olmayacağını savundu.

İmar planında katlar konusunda herhangi bir değişiklik olmaması halinde şirketin , gerekeni yapacağı yönünde belediye protokol imzalamaya hazır olduğunu kaydeden Özkök , yıkım kararına tehir talep etti.

Girne Belediyesi’ni temsil eden Avukat Sıla Tokay da, tehir talebine itirazda bulundu.

Söz konusu inşaatta emirnameye aykırı faaliyetlerden dolayı belediye tarafından ruhsat verilmediğini anımsatarak,Şehir Planlama Dairesinin onaylama planında, otel inşaatının son katının yıkılması gerektiği konusunda kararı olduğunu anımsatan Tokay, Girne Kaza Mahkemesi’nin inşaatın en üst katının yıkılması ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması için 31 marta kadar süre verdiğini anımsattı.

Tokay, verilen süreye rağmen yıkımın gerçekleşmediğini ve inşaatın hala ruhsatsız olarak devam ettiğini dile getirdi.

Girne Çatalköy bölgesiyle ilgili hazırlanan imar planında, katlar konusunda bir değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmadığının şu an belirsiz bir konu olduğunu kaydeden Sıla Tokay, imar planında bu konuda henüz bir netlik yokken, karşı tarafın sürekli tehir talebinde bulunmasının uygun olmadığını söyledi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu’da, söz konusu otel inşaatının son katının yıkılması konusunda ihtilafsız kararın uygulanması için verilen sürenin bugün dolduğunu , Kaya Grup’un yeniden tehir talebinde bulunduğunu , Girne Çatalköy bölgesi için hazırlanan imar planın henüz belirsiz olduğunu vurgulayarak, tehir talebinin reddine karar verdi.

Mahkemede daha sonra, Kaya Turistik Tesisler Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Coşkun Kubilay, Banayan Beach Limited temsilcisi Binali Yılmaz, Girne Belediyesi Avukatı Sıla Tokay tarafından, yetkili makam olan Girne Belediyesi ve Girne Belediye Meclisi’nden onay veya izin almadan 06731 numaralı inşaat ruhsatının süresi sona ermiş olmasına rağmen, yürülükteki yasalara , tüzüklere, emirnamelere ve veya mevzuata , imar kanun ve veya yönetmenliklere aykırı bir şekilde izinsiz gelişme ve inşaat yapılmak, inşaat yapılmasına izin vermek , göz yummak ve veya halen yapılmasına devam etmekle, ayrıca, aynı mahalde, Girne Belediyesi’nden izin almadan ve çevreyi rahatsız edecek şekilde izinsiz inşaat yapmak suçlarından itham edildiler.

Kaya Turistik tesisler Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Coşkun Kubilay, Banayan Beach Limited temsilcisi Binali Yılmaz , haklarındaki ithamları reddetti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu, davaya başlanmak üzere 10 Nisan’a tarih verdi.