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Girne Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı…

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Kısa sürede tamamlanması ve trafiğe rahatlama getirmesi beklenen Girne Köprülü Kavşağı’nın yapımına yoğun bir mesaiyle başlandı.
Girne Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı…

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında bulunan "Lefkoşa Çevre Yolu Km:0+000 (Alayköy Kavşağı) - 4+600 Kesimi Yapım işi” kapsamında; Girne Köprülü Kavşağı’nın en geç nisan ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Köprü 2 kenar ayağı 1 orta ayak olmak üzere 3 ayaktan oluşacak. Orta refüjde yer alacak orta ayağın yapımı ve kirişlerin yerine konulması için Girne – Lefkoşa istikametindeki trafik, ekli krokideki gibi Lefkoşa Çevre Yoluna aktarılacak. Lefkoşa – Girne istikametinde ise orta ayağın olduğu kesimde trafik tek şeride düşürülecek.

Çalışmaların, en geç nisan ayı sonuna kadar olan dönemde tamamlanması planlanıyor.

Girne – Lefkoşa arasında seyahat edecek sürücüler; Dikmen Yonca Kavşağından Fazıl Küçük Bulvarına da çıkabilecek veya Dikmen Yonca Kavşağı üzerinden U dönüşü yaparak Gönyeli Çemberine de ulaşabilecek.

Lefkoşa – Girne arasında ise gidiş şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım sağ taraftaki şeride verilmek suretiyle sağlanacak.

Alınan bilgiye göre, yol konusunda, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasının sağlanması, emniyet teşkilatının bilgilendirilmesi için gerekli ilan ve duyurular yapıldı.

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