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Girne Kordonboyu yeniden düzenleniyor

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Girne Kordonboyu yeniden düzenleniyor
Girne Kordonboyu Projesi için 10 Ocak’ta halka açık danışma toplantısı düzenleniyor.

Girne Belediyesi kentin prestijini artıracak, Girne Kordonboyu üzerinde, Dome Hotel ve liman mendireği başlangıcı arasında kalan yürüyüş ve dinlenme alanında yer alan bir proje hazırladığını; projeyle ilgili halka açık danışma toplantısının 10 Ocak Salı günü yapılacağını duyurdu.

Kordonboyu’nun mevcut görünümünü tamamen değiştirmek ve kentin prestijini artırmak amacı ile sade ve çağdaş bir anlayışla hazırlanan projede, seyir terasları, meydan, sahil yolu, iskele, büfe, satış birimleri, yürüyüş yolu, çevre düzenleme altyapı ve peyzaj tasarımı bulunuyor.

HALKA AÇIK TOPLANTI 10 OCAK’TA

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 10 Ocak Salı günü, 10.30-13.00 saatleri arasında Dome Hotel’de halka açık danışma toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Proje kapsamında, tasarı geliştirmesi ile ilgilenenlerin, görüş ve öneri bildirmek isteyenlerin, gerekçeleriyle birlikte en geç 13 Şubat tarihine kadar belediyeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

GÜNGÖRDÜ: “BU ALANIN DAHA İŞLEVSEL KULLANILMASI SAĞLANACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkeye gelen tüm turistlerin ve vatandaşların uğrak noktası olan Girne Kordonboyu’nun mevcut görünümünü tamamen değiştirerek, kentin prestijini artıran modern bir proje hazırladıklarını söyledi.

Güngördü, kent estetiğine önem verdiklerini ifade ederek, kent için öneme ve potansiyele sahip bu alanın daha işlevsel kullanılabilmesi için de çalışmalarının olacağını kaydetti. Güngördü, “Kordonboyu’nun bu bölgesine 42 yıldır hiçbir proje hazırlanmadı” dedi.

Güngördü, bugüne kadar ortak akıl çerçevesinde projeler yürüttüklerini, kentte yaşayanlarla birlikte kararlar alarak fikir birliği içerisinde çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, projeyi paylaşmak ve tartışmak için düzenlenecek halka açık toplantıya ilgilenen herkesi davet etti.

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