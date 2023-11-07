‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ bilgilendirme toplantısı gerçekleşti

Tamamlanan öneri ile ilgili Girne Colony Hotel’de bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 7 Kasım Salı sabah 09:00’da başlayan toplantıya bakanlıklara bağlı birim ve daire temsilcileri, belediye/muhtar ve kaymakamlık yetkilileri, KTMMOB ve bağlı odalar, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti ile üniversite yetkilileri katılım gösterdi.

Toplantı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un gerçekleştirdiği konuşmalar ile başladı. Konuşmaların ardından ise Şehir Plancısı Nurhan Hızal yaklaşık 1.5 saat süren sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından, son bölüm olan soru cevap kısmına geçildi. Moderatörlüğünü eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve KTMMO Birliği Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun gerçekleştirdiği soru cevap kısmında ise Şehir Plancısı Ali Aremek soruları cevapladı.

Toplantı, Girne Belediye hudutların içerisinde bulunan Aşağı Girne ve Yukarı Girne içerisinde yer alan; Eski Liman kale ve çevresi, Türk Mahallesi kentsel koruma alanları ile hemen yakın çevresini kapsayan alanları kapsayan öneri, 55/1989 İmar Yasası’nın 12(2) maddesi altında, ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ başlığı ile gerçekleşti.

Halka açık şekilde gerçekleştirilen ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ bilgilendirme toplantısı, yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Murat Şenkul: “Merkezi hükümetin gerçek nüfusu ortaya koyması şart.”

İşbirliği çerçevesinde ortaya konan planı Girne Belediyesi ve ilgili birimleri olarak değerlendirdiklerini dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak konunun teknik kısmından çok şehrin gelişimi ve bu gelişimin bölgeye uyumu perspektifi ile ilgili değerlendirme yaptıklarının altını çizdi. Özellikle değer verdikleri antik liman, çarşı ve kale bölgesini kapsayan bu planın mutluluk verici olduğunu belirten Şenkul, Girne gelişimindeki en büyük sorunun plansız ve çarpık yapılaşma olduğuna dikkat çekti. Şenkul, ortaya koyulacak adımların atılması esnasında, birincil önceliğin bölgede yaşayan insanlar ile oluşturulacak ticari yapının birbirini rahatsız etmeyecek bir düzen ve dengede olması olduğunu hatırlattı.

“Hafta içi 130 bin, hafta sonu ise 150 bin nüfusa ulaşıyoruz.”

Girne Belediyesi olarak taleplerinin; planlama yapılırken, şehrin gelişiminden de önemli olan, ileride yanlışları yasaklar ile düzeltme zorunluluğunun ortaya çıkmamasının sağlanacağı bir düzenleme olduğunun altını çizen Şenkul, şehrin ihtiyaçlarının yok sayılmaması gerektiğini vurguladı. Nüfus konusunda da dikkat çeken Şenkul, merkezi hükümetin gerçek nüfusu ortaya koymadığı her gün, verilen emeklerin tam anlamı ile amacına ulaşamayacağına da işaret etti. Girne’nin bu gün hafta içi 130 bin, hafta sonları ise 150 bin nüfusuna ulaştığına dikkat çeken Şenkul, asıl ihtiyacın doğru verilerle hareket etmek olduğunu vurguladı.

Türkmen Yiğitcan: “Değişen şehir yapısı ile birlikte, bu planın revizesi de zorunlu hale gelmiştir.”

İmar planlarının 20 yıllık süreyi aşmayacak şekilde tasarlandığını hatırlatarak sözlerine başlayan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Girne Koruma Çevre Planı’na bakıldığı zaman ise 1992 yılından beri değişmediğine işaret etti. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu hatırlatan Yiğitcan, değişen şehir yapısı ile birlikte bu planın da revize edilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Konu hakkında her türlü öneri ve taleplere açık olduklarını vurgulayan Yiğitcan, katkı koyan herkese teşekkür ederken, 2023 yılında günün şartlarına uygun bir planın temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Öneri neyi kapsıyor

‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ İmar Yasası’nın 31. maddesi uyarınca koruma alanı olarak ilan edilmiş ancak sınırları yasa ile belirlenmemiş olan Eski Liman, Kale ve Çevresi ve Türk Mahallesi diye bilinen bölgeleri kapsıyor. Planlama dahilinde kentin iki korumaya değer, kentsel doku ve kültür özelliklerini yansıtan, eski kent nüvesi ile bu geleneksel alanın etrafında, yoğun yapılaşmayı önlemek amacı ile belirlenmiş "TAMPON ALAN”ın oluşturulması yer alıyor. Planlama alanın 0,74 km2’lik bir alanı kapsayan alan Girne Belediye hudutlarının (50 km2) ise %1,48’ini içeren alanı kapsıyor.

Proje sınırları

Öneri dahilindeki uygulama sınırları; Eski Liman ile Kale ve çevresini kapsayan alanın sınırları, eski surların izleri dikkate alınarak, batıda Liman Hotel, harup ambarları diye bilinen şu anda dükkan olarak kullanılan binaların da bulunduğu yapı adası ile Liman Otel önünden geçen ve Ziya Rızkı Caddesi’ne kadar uzanan Canbulat Sokağa, batı yönünden cephesi olan parselleri de içine alacak şekilde belirlenmiştir. Doğuda ve Güney kısmında ise Kale ve Ziya Rızkı Caddesi sınırı belirlemektedir.

42 gün boyunca askıya alınacak

Öneri ile ilgili yapılacak görüş bildirimleri ve öneri raporları için ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ raporu ve ekli haritalarının, 7 Kasım Salı günü itibarı ile 42 gün boyunca (18 Aralık 2023’e kadar); www.girnebelediyesi.com, spt.gov.ct.tr web sitelerinde ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Şehir Planlama Dairesi’nde askıda olacağı kaydedildi.