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‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ hazır

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‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ hazır
‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ hazır

Girne Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu işbirliğinde hazırlanan Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik Önerisi tamamlandı. Girne Belediye hudutların içerisinde bulunan Aşağı Girne ve Yukarı Girne içerisinde yer alan; Eski Liman kale ve çevresi, Türk Mahallesi kentsel koruma alanları ile hemen yakın çevresini kapsayan alanları kapsayan öneri, 55/1989 İmar Yasası’nın 12(2) maddesi altında, ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ başlığı ile hazırlandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre öneri ile ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacı ile 7 Kasım Salı günü saat 09:00 – 12:30 arasında, Girne The Arkın Colony Hotel Konferans Salonu’nda bir toplantı düzenleneceği kaydedildi. İlgili devlet kurumlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, üniversite ve siyasi parti temsilcilerinin ve halkın görüşlerini almak ve bilgi sunmak amacı ile düzenlenecek toplantıya ‘Halkın Katılım Toplantısı’ adı verildi.

42 gün boyunca askıya alınacak

Açıklamada ayrıca, hakkında yapılacak görüş bildirimleri ve öneri raporları için ‘Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi’ raporu ve ekli haritalarının, 7 Kasım Salı günü itibarı ile 42 gün boyunca (18 Aralık 2023’e kadar); www.girnebelediyesi.com, spt.gov.ct.tr web sitelerinde ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Şehir Planlama Dairesi’nde askıda olacağı kaydedildi.

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