Girne Kumarhane Ziyaretçisi Aniden Yaşamını Yitirdi: Ölüm Nedeni Belirlendi

Aniden Yaşamını Yitiren Kumarhane Ziyaretçisinin Ölümü, Otopsi Sonucu Gizemini Koruyor

Girne, 30 Ekim 2023 - Girne'de bulunan tanınmış bir kumarhane, trajik bir olaya sahne oldu. 30 Ekim 2023 tarihinde, kumarhane içerisinde aniden rahatsızlanan Süleyman KELEŞ (E-57), hızla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Süleyman KELEŞ'in ani ölümü, ailesi ve yetkililer arasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı. Otopsi sonuçlarına göre, ölüm sebebini netleştirmek için titiz bir inceleme başlatıldı. Otopsi raporu, KELEŞ'in ölüm nedenini "kalp hastalığı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve lenfoma" olarak tespit etti.

Ancak, bu karmaşık ölüm nedeni ve olayın ardındaki tam hikaye hala bir sır perdesini koruyor. Sağlık yetkilileri ve polis, olayı daha fazla aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyorlar. Özellikle, lenfoma gibi nadir bir kanser türünün bu tür ani ölümlerle nasıl bağlantılı olabileceği sorusu dikkat çekiyor.