Girne, Lapta ve Alsancak'ta seri hırsızlık çetesi çökertildi

Ev açma ve hırsızlık

2016 yılı içerisinde, Girne, Lapta ve Alsancak bölgelerinde meydana gelen “Ev-Dükkan Açma ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; birçok ev ve işyerini açarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.E.(E-24), M.A.(E-21), N.B.(K-39), M.A. (E-47) ve M.Y. (E-47) tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Akabinde yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu çalıntı malları, adı edilenlerden satın alarak “hırsızlık mal kabulü” suçunu işledikleri tespit edilen H.D. (E-42), E.K. (E32), N.A.(K-35), M.N. (E-38), T.Ö.(E-25), Ş.Y.(E-43), Z.U. (E-47), C.A.(E-43), A.K.(E-30) ve H.Y.(E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.