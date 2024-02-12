Girne, Lefke ve Lefkoşa'da ani ölüm... Ölüm nedenleri belirlenecek...

1-) 10.02.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu otel odası içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren, Abdullah GÜNGÖREN (E-81)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2-)

10.02.2024 tarihinde, Lefke’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Şükrü ZEYBEK (E-64)’in doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “şeker hastalığına bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit dilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3-)

11.02.2024 tarihinde, Küçükkaymaklı’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Mırzaahmad MANSOURI (E-67)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.