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Girne, Lefke ve Lefkoşa'da ani ölüm... Ölüm nedenleri belirlenecek...

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Girne, Lefke ve Lefkoşa'da 3 ayrı ani ölüm olayı meydana geldi. Kişilerin ölüm nedeni araştırılacak.
Girne, Lefke ve Lefkoşa'da ani ölüm... Ölüm nedenleri belirlenecek...

1-) 10.02.2024 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu otel odası içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren, Abdullah GÜNGÖREN (E-81)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2-) 

10.02.2024 tarihinde, Lefke’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Şükrü ZEYBEK (E-64)’in doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “şeker hastalığına bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit dilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3-) 

 11.02.2024 tarihinde, Küçükkaymaklı’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Mırzaahmad MANSOURI (E-67)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

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