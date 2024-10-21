Girne-Lefkoşa Ana Yolu’nda Araç Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

21 Ekim 2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne-Lefkoşa Ana Yolu üzerindeki Gönyeli Çemberi mevkiinde, Yusuf Asan’ın kullanımındaki HG 631 plakalı salon araçta yangın çıktı. Seyir halindeyken muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alevlenen araçta yangın meydana geldi.
Olay yerine intikal eden İtfaiye Ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Görsel: Arşiv
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