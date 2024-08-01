Girne-Lefkoşa ana yolunda “Mukavemet Yol Koşusu” yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu, bu sabah Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde gerçekleştiriliyor. Saat 06.00’da başlayan koşunun saat 09.00’da tamamlanması öngörülüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarış, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Boğazköy’den başladı ve Girne-Lefkoşa ana yolu ile Lefkoşa şehir içi yol güzergahını takip ederek TMT Mücahitler Derneği önünde sona erecek. Sporculara motorlu polis eskortu eşlik ediyor ve geçilecek güzergâh üzerindeki tüm kavşaklar ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yol koşusu sırasında sürücülerin, kendileri ve sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.