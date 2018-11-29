Girne-Lefkoşa Anayolu ikinci etabı ulaşıma açılıyor

Yolun asfalt ve bordür işleri biterken, korkuluk çakımının geriye kalan kısmı ile orta ve yan refüj dolgusu önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Çift şerit olan yol; şerit genişliği 3.5m, banket genişliği 2.5m, iç emniyet şerit genişliği 1m ve platform genişliği 10.5m olarak inşa edildi.

İkinci etap çalışmaları çerçevesinde yol çizgileri için iklim şartlarına uygun termoplastik yol çizgi boyası kullanılırken yolun muhtelif yerlerine oto korkuluk çalımı yapıldı. 4.5km‘lik bordür döşenen yolda, 1.2km’lik drenaj amaçlı bordür bulunuyor.

Tüm bordürlerin siyah beyaz olarak boyandığı yolda 41 bin ton plentmiks temel ve 27 bin ton asfalt kullanıldı.