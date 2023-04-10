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Girne-Lefkoşa Anayolu’nda alkollü sürücü yoldan çıktı

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Girne- Lefkoşa Anayolu 2-3 km arasında bu sabah 04.30 sıralarında Mustafa Öztürk (E-28), 224 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZRB 802 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada kuzey çevre yolu kavşağını geçtikten sonra, sol
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda alkollü sürücü yoldan çıktı

Girne- Lefkoşa Anayolu 2-3 km arasında bu sabah 04.30 sıralarında Mustafa Öztürk (E-28), 224 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZRB 802 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada kuzey çevre yolu kavşağını geçtikten sonra, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıkarak toprak sette çarpıp tarla içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı.

 

 

-İskele’de kontrolü kaybeden alkollü sürücü karşı şeride geçerek kazaya neden oldu

Öte yandan İskele’de, İskele - Granel Anayolu 2-3 km’leri arasında, dün 16.50 sıralarında Mustafa Saygılı (E-34), 112 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRB 110 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip kazaya neden oldu.

 

Polis açıklamasına göre, Granel çemberi istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybeden Saygılı, yolun solundan çıkıp kontrolsüzce tekrar yola giriş yapıp yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Mehmet Aşçıoğlu (E-42) yönetimindeki GN 456 plakalı araç ile çarpıştı.

 

Kaza sonucu yaralanan GN 456 plakalı araç sürücüsü Mehmet Aşçıoğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Muhuddin Dilaver (E-60) ve Cengiz Aşçıoğlu (E-13) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

ZRB 110 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Saygılı tutuklandı.

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