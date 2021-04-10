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Girne - Lefkoşa Anayolunda araç yandı!

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Girne - Lefkoşa Anayolunda araç yandı!
Girne - Lefkoşa Anayolunda araç yandı!

Girne - Lefkoşa Anayolunda seyreden araç, Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarparak alev aldı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve bir yolcu yaralandı.

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