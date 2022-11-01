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Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Araç Yangını

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Araç Yangını

31.10.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde, Dimitar ATANASOV’un kullanımındaki araçta, seyir halinde olduğu sırada  muhtemelen aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu bir yangın çıkmıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, ve ön kısmı ile araç içerisindeki muhtelif eşyalar tamamen, aracın arka kısmı ise kısmen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir

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