Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Araç Yangını! Motor Bölümünde Maddi Zarar Meydana Geldi

28 Ocak 2025 tarihinde, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Murat HAZIRLAR’ın kullandığı ST 543 plakalı araç, seyir halinde olduğu sırada motor bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi sonucu alevlendi. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın motor bölümünde bulunan elyaf malzemeler, plastik aksamlar ve iç kısmındaki yer döşemelerine zarar verdi.
İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı
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