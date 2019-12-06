Girne Lefkoşa Anayolunda korkutan kaza!

Yeniden Doğuş Partisi kurucularından Okan Erdemsiz’in kızı Emine Erdemsiz trafik kazası yaptı.

Okan Erdemsiz, kazayı Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Erdemsiz kızı Emine Erdemsiz’in kaza yaptığı aracın fotoğrafını paylaşarak “Çok zor bir gündü yaradana şükrediyorum, şükürler olsun ki bu talihsiz kazadan ilk göz ağrımızı bize bağışladı. Arayan Soran tüm dostlara teşekkür ediyorum kızımız çok iyi” yazdı.

Polis Basın Subaylığın’ndan verilen bilgiye göre: Kaza bugün saat 09.20 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldi. Emine Erdemsiz PV 774 plakalı aracı ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde ilerlerken o esnada sol emniyet şeridi üzerinde giden Ali Zurnacı’ya ait FJ 907 plakalı traktörün sağ arka tekerine çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası Erdemsiz, kontrol amaçlı YDÜ Hastanesi acil servisine kaldırıldı ardından taburcu edildi.