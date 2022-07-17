  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda korkutan kaza!

» »
Girne-Lefkoşa Anayolu'nda korkutan kaza!
Girne-Lefkoşa Anayolu'nda korkutan kaza!

Kazayla ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

17.07.2022 tarihinde, saat 11:50 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Aziz GURBANOV (E-25) yönetimindeki KU 275 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Aziz GURBANOV hafif şekilde yaralanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

whatsapp-image-2022-07-17-at-121808-1.jpeg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ateş Yakmak Yasak17 Temmuz 2022 Pazar 10:02
  • Tatar: Andız, insancıl kişiliği ile hep anılacaktır17 Temmuz 2022 Pazar 09:53
  • Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli yaşamını yitirdi16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:31
  • Tunçtürk: Özelde çalışanlar hayat pahalılığıyla karşı karşıya değil mi?16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:59
  • Feci kaza! Yayaya çarptı16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:34
  • Erdal Andız hayata gözlerini yumdu16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:53
  • Barçın: Hiçbir eleştiri samimi düşüncelerimi ifade etmemi engelleyemez16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:13
  • 7 Yaşındaki çocuk yoğun bakımda!16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:01
  • Rahvancıoğlu: Aç Karnına Bilinç Edinmek De Biraz Zor Üstelik!16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:52
  • Avcıoğlu: İhalesiz Yakıt Alımıyla Halkın Parası Birilerinin Cebine Gidiyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti