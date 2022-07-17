Girne-Lefkoşa anayolunda korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen biligye göre bugün saat 11:50 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolunun 10-11’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Aziz GURBANOV (E-25) yönetimindeki KU 257 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu araç sürücüsü Aziz GURBANOV hafif şekilde yaralanmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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