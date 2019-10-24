Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen selin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıpları konusundaki araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 14.30’da UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığı’nda toplanan komitesi gündemini konuyla ilgili olarak davetlilerin detaylı dinlenmesine ayırdı.
Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Ersan Saner, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.
Komite toplantısına ayrıca, KKTC Başsavcılığından Savcı Ergin Atıcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Polis Genel Müdürlüğü’nden Zafer Zaifer ve Sıtkı Erkıvanç, İnşaat Mühendis İşleri Odası’ndan Abdullah Ekinci ve Hüsnü Coşan, Karayolları Dairesi’nden Serhan Kazmacı ve Arkın Şansalan katıldı.
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