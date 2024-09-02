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Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Yaralandı

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Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Yaralandı
Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Yaralandı

01 Eylül 2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu'nun 15-16. kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi. Halil Aydın (30), 108 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 156 plakalı salon araç ile Lefkoşa yönüne doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak bir ikametgahın demir giriş kapısı ve duvarına çarptıktan sonra yolun ortasında durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Halil Aydın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve müşahade altında tutulmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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