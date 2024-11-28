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Girne -Lefkoşa Anayolu'nda trafik kazası korkuttu

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Girne -Lefkoşa Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu.
Girne -Lefkoşa Anayolu'nda trafik kazası korkuttu

Bugün 06.00 sıralarında Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde, 25 yaşındaki Dovletyar İbragimov, yönetimindeki PN 117 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. 

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, toprak sete çarpan araç, su kanalı içerisinde tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Dovletyar İbragimov kontrol maksatlı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sağlık muayenesinden geçirildi ancak kendi istediği ile hastaneye gitmedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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