Girne-Lefkoşa ve Gönyeli’de Trafik Kazaları: Alkollü Sürüş ve Dikkatsizlik Etkili Oldu

Girne-Lefkoşa yolunda alkollü sürücünün neden olduğu kaza maddi hasarla sonuçlandı. Gönyeli-Boğazköy yolunda ise dikkatsiz bir giriş sonucu meydana gelen kazada bir araç takla attı, sürücü hastaneye gitmeyi reddetti

Girne-Lefkoşa Yolunda Alkollü Sürüş Kazası

05 Aralık 2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Buse DEMİR (K-30), 191 miligram alkollü içki tesiri altında RH 489 plakalı aracıyla Lefkoşa yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak banket boyunca bulunan bahçe tellerine çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Alkollü araç kullanmak suretiyle kazaya neden olan Buse DEMİR, polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gönyeli-Boğazköy Yolunda Takla Atan Araç

Aynı gün saat 08:00 sıralarında, Gönyeli-Boğazköy Anayolu’nda Oray Sitesi mevkiinde, Halil İbrahim ŞİRANALI (E-58) yönetimindeki UE 811 plakalı araç, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce anayola giriş yaptı. Bu sırada, Gönyeli yönüne doğru ilerleyen Güner ERBAŞ’ın (E-83) kullandığı EV 139 plakalı araç, önünün tıkanmasıyla ŞİRANALI’nın aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden EV 139 plakalı araç yolun sağından çıkarak takla attı ve tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, EV 139 plakalı aracın sürücüsü Güner ERBAŞ’ı kontrol etti. Ancak sürücü, kendi isteğiyle hastaneye gitmeyi reddetti. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.