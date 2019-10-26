Girne Lefkoşa yolunda büyük kaza, 3 yaralı

Lefkoşa - Girne anayolu Boğazköy'ü geçtikten sonra Girne'ye gidiş yönünde meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde, Nihal Solak (K-39), yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla artmıştır.
Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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