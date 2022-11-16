Girne - Lefkoşa Yolunda Feci Kaza!

Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen feci kazada, Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki HH 160 plakalı araçla seyir halinde bulunan araç sürücüsü, Gönyeli çemberi yakınlarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak durabildi.
Araç sürücüsünün yaralı olarak ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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